Leverkusen gelingt ein Coup: Jungstar Florian Wirtz verlängert

Bayer Leverkusen gelingt ein echter Coup: Jungstar Florian Wirtz verlängert seinen Vertrag erneut und bindet sich bis 2027 an die Werkself.

Der deutsche Jungstar, der in diesem Frühling wegen eines Kreuzbandrisses einen grossen Rückschlag hinnehmen musste, sieht seine Zukunft auch langfristig in Leverkusen. Gleich für fünf weitere Jahre ist Wirtz nun an Bayer 04 gebunden. “Die Entwicklung in den zurückliegenden beiden Jahren war aus meiner Sicht fast schon atemberaubend und in dieser Form ganz sicher nicht vorauszusehen. Mir ist klar, dass ich das auch der Mannschaft zu verdanken habe, mit der es unglaublichen Spass macht“, erklärt Wirtz. “Die Jungs sind ein entscheidender Grund dafür, dass ich mich hier wohl fühle und dass es insgesamt so gut gelaufen ist. Es steckt eine Menge in uns und in diesem Verein. Das wollen wir allen Fans von Bayer 04 zeigen. Und auch denen, die es nicht sind.”

Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler ist glücklich über die Verlängerung mit Wirtz: “Florian weiss, dass wir in Leverkusen auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig sein und auf nationaler und internationaler Ebene angreifen werden. Und er wird ein wichtiger Teil davon sein. Ich freue mich darauf, diesem Jungen noch lange im Werkself-Trikot beim Fußballspielen zuschauen zu dürfen.”

psc 23 Juni, 2022 16:44