Leverkusen will auch Moussa Diaby unbedingt halten

Bayer Leverkusen will die kommende Saison unbedingt mit Moussa Diaby in Angriff nehmen.

Der französische Angreifer soll genauso wie sein Sturmkollege Patrik Schick im Sommer unbedingt gehalten werden. Ein Verkauf ist laut “kicker” nicht vorgesehen. Diaby hat in dieser Saison mit 13 Treffern und 12 Assists in der Bundesliga massgeblich Anteil an der seit dem Wochenende feststehenden Champions League-Qualifikation. Sein Vertrag läuft bis 2025. Inzwischen ist der 22-Jährige auch in der französischen Nationalmannschaft gesetzt. Gleich mehrere Topklubs aus dem Ausland haben bei ihm angeklopft. Leverkusen plant die Zukunft aber fest mit ihm.

psc 9 Mai, 2022 12:10