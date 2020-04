Leverkusen bestätigt mitten in der Coronakrise einen Neuzugang

Mitten in der Coronakrise bestätigt Bayer Leverkusen einen Neuzugang für die kommende Saison: Goalie Lennart Grill stösst von Drittligist 1. FC Kaiserslautern zum Bundesligisten.

Der 21-Jährige unterschreibt in Leverkusen einen Vertrag über vier Jahre bis 2024. Er wird sich voraussichtlich als Nummer 2 hinter Lukas Hradecky eingliedern. In dieser Saison ist er Stammkeeper in Kaiserslautern. “Dies ist eine Verpflichtung mit Perspektive, Lennart Grill hat grosse Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn überzeugen konnten”, wird Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes zitiert.

Grill freut sich über den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere: “Ich habe bis zur Unterbrechung der Saison viele Spiele von Bayer Leverkusen gesehen. Die Art des Tempo- und Ballbesitzfussballs hat mir als Zuschauer richtig Spass gemacht.

psc 8 April, 2020 13:40