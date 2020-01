Leverkusen erwartet Liverpool-Angebot für Kai Havertz

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wird Bayer Leverkusen nach dieser Saison mit grösster Wahrscheinlichkeit verlassen. Der FC Bayern soll sehr aktiv um den Spielgestalter buhlen. Ein Angebot könnte aber auch vom amtierenden Champions League-Sieger Liverpool abgegeben werden.

Wie “Sport Bild”-Reporter Christian Falk twittert, erwartetn die Klubbosse von Bayer sogar eine Offerte der Reds. Diese werden sich im Sommer demnach ebenfalls ins Rennen um Havertz einmischen. Auch die spanischen Topklubs Real Madrid und Barça und PSG sowie weitere Topklubs könnten Angebote abgeben. Leverkusen erhofft sich eine Ablöse im Bereich von 130 Mio. Euro und mehr!

Der 20-Jährige hat sich nach eigener Aussage noch nicht entschieden, ob seine Reise in Deutschland (dann wohl beim FC Bayern) oder im Ausland weitergeht. Vorerst will er sich voll und ganz auf seinen aktuellen Job in Leverkusen konzentrieren.

psc 30 Januar, 2020 14:15