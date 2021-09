ManCity hat einen Plan mit Florian Wirtz

Florian Wirtz ist zwar erst 18-jährige, aber längst kein Supertalent mehr. Vielmehr spielt der Youngster schon jetzt auf allerhöchstem Niveau und ist in der Elite angekommen. Dies imponiert auch Manchester City.

Der englische Meister hat den deutschen Nationalspieler von Bayer Leverkusen laut “Bild” längst auf seine Beobachtungsliste aufgenommen. Mehrfach seien bereits Scouts nach Deutschland geschickt worden, um den Jungstar vor Ort zu beobachten. Wirtz und sein Umfeld betonen bislang, dass der Angreifer mindestens bis 2023 in Leverkusen spielen will. Für die Zeit danach ist das Rennen schon jetzt eröffnet. Auch andere englische Topklubs wie Liverpool, Chelsea, Arsenal und Manchester United sollen ihn auf dem Schirm haben. Grosse Chancen werden aber auch dem FC Bayern eingeräumt, da der Angreifer seine Zukunft durchaus weiterhin in der Bundesliga sehen könnte. Und da sind und bleiben die Münchner die Topadresse.

psc 29 September, 2021 12:08