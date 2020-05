ManCity befasst sich mit Leon Bailey als Sané-Nachfolger

Manchester City könnte im Sommer Leroy Sané an den FC Bayern verkaufen. Für die Nachfolge haben die Skyblues Leon Bailey von Bayer Leverkusen im Blick.

Nach Angaben von “Daily Mail” blickt der englische Topklub mit Interesse auf den 22-jährigen Jamaikaner. Dieser erlebt zwar in Leverkusen eine schwierige Saison und ist zurzeit nicht gesetzt und muss sich mit einer Jokerrolle begnügen, dies ändert am Interesse des englischen Meisters aber offenbar nichts. Leon Bailey wird allerdings nur dann ein Thema, wenn Sané tatsächlich zu den Bayern wechselt und dadurch ein Platz in der Offensive frei wird.

Bailey steht bei Bayer bis 2023 unter Vertrag. Als Ablöse sollen angeblich bis zu 45 Mio. Euro notwendig sein.

psc 26 Mai, 2020 10:00