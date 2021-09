Neuerliche Knie-Operation: Baumgartlinger fehlt bis im Januar

Bittere Pille für den österreichischen Nationalspieler Julian Baumgartlinger: Der Profi von Bayer Leverkusen muss nach einer Kreuzbandverletzung erneut operiert werden und fällt lange aus.

Wie sein Verein am Dienstag mitteilt, wird mit einer Ausfallzeit von mehreren Monaten ausgegangen. Mit einem Comeback ist erst Anfang des nächsten Jahres zu rechnen. Baumgartlinger musste sich nach einer im Januar 2021 erlittenen Kreuzbandverletzung im linken Knie erneut operieren lassen. Der Eingriff wurde am Montag vorgenommen. Der 33-Jährige bestritt noch einige Kurzeinsätze in dieser Saison. Rückschläge haben die erneut Operation notwendig gemacht.

psc 7 September, 2021 16:25