Leverkusen macht Jungstar Florian Wirtz ein Weihnachtsgeschenk

Bayer Leverkusen macht Jungstar Florian Wirtz und auch allen Fans ein Weihnachtsgeschenk.

Das 17-jährige Supertalent hat bei der Werkself einen neuen Vertrag bis 2023 unterzeichnet. “Florian hat unsere ohnehin grossen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen”, sagt Bayer 04-Sportgeschäftsführer Rudi Völler. “Wie selbstbewusst er in der Bundesliga und auf internationalem Parkett in der Europa League aufgetreten ist, war beeindruckend. Wenn er so weiterarbeitet und seine Entwicklung in dieser Form vorantreibt, wird Florian mit Sicherheit eine tolle Karriere machen.” Wirtz hat in dieser Saison für Leverkusen in 18 Pflichtspielen fünf Tore und fünf Assists beigesteuert. Da er noch nicht volljährig ist, kann er nicht über 2023 hinaus verlängern, dies könnte aber ab dem 3. Mai 2021 geschehen.

Für Wirtz selbst “war meine schnelle Integration in einen absoluten Top-Kader eine fantastische Motivation. Wie mich das Trainerteam und die Mannschaft hier aufgenommen haben und wie sich die Klubführung um mich kümmert – das alles ist total imponierend”, so der deutsche U21-Nationalspieler. “Ich spiele hier in einer super Truppe und glaube fest daran, dass wir zusammen etwas gewinnen können. Wir sind auf einem guten Weg, das kann ich an jedem Trainingstag sehen.”

psc 23 Dezember, 2020 10:39