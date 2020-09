Perfekt: Kai Havertz wechselt zum FC Chelsea

Der Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea ist perfekt.

Am Freitagabend bestätigen die Londoner das Engagement des 20-jährigen Nationalspielers. Havertz avanciert mit einer Ablöseseumme von 80 Mio. Euro plus 20 Mio. Euro Boni zum teuersten deutschen Spieler aller Zeiten. Er unterschreibt bei Chelsea für fünf Jahre.

Gebührend verabschiedet sich Havertz vor seinem neuen Abenteuer auf der Insel von Leverkusen: “Ich war so lange hier und habe mit so vielen Menschen – mit Trainern, Mitspielern, Betreuern und Fans – wirklich wunderbare Dinge erlebt. Das legt man nicht einfach mit einem Trikottausch ab. Ich möchte allen in Leverkusen, die mich in diesen zehn Jahren begleitet und unterstützt haben, von Herzen danken. Hier bin ich groß geworden, hier wurde ich erwachsen – als Fussballer und auch als Mensch. Aber jetzt sehe ich die Zeit gekommen, etwas Neues zu beginnen. Und auch darauf freue ich mich.”

psc 4 September, 2020 21:17