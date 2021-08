Aston Villa gibt die Unterschrift des 23-jährigen Angreifers am Mittwochmorgen offiziell bekannt. Bailey unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2025. Medienberichten zufolge fliessen 32 Mio. Euro Ablöse. Durch Boni kann diese Summe bis auf 35 Millionen steigen. Ursrpünglich stand er in Leverkusen, wo er seit 2017 unter Vertrag stand, noch für zwei weitere Spielzeiten unter Vertrag.

It's time to #WelcomeLeon. 🇯🇲@LeonBailey is an Aston Villa player! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021