Perfekt: Lucas Alario verlängert in Leverkusen

Der argentinische Stürmer Lucas Alario hält Bayer Leverkusen die Treue.

Der 28-jährige Angreifer, um den sich in diesem Sommer lange Zeit auch Wechselgerüchte rankten, bindet sich bis 2024 an die Werskelf. Der neue Schweizer Trainer Gerardo Seoane kann somit voll auf Alario zählen, der sich in den letzten Jahren als zuverlässiger Torschütze herauskristallisiert hat. Mittlerweile spielt der Südamerikaner seit vier Jahren für Leverkusen.

“Ich habe immer betont, dass ich mich bei Bayer 04 sehr wohl fühle. Der Klub ist sehr professionell aufgestellt, und wir wollen zusammen viel erreichen. Dafür haben wir auch eine richtig gute Mannschaft. In der kommenden Saison wollen wir in allen drei Wettbewerben angreifen”, sagt Alario zu seiner Verlängerung.

psc 2 August, 2021 15:11