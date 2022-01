Perfekt: Iranischer Stürmerstar wechselt in die Bundesliga

Der 27-jährige Angreifer wechselt nun nicht wie zunächst erwartet im Sommer ablösefrei zur Werkself, sondern unterstützt diese bereits für den Rest dieser Spielzeit. Die Ablöse soll im kleinen einstelligen Millionenbereich liegen. Azmoun lief seit knapp drei Jahren für Zenit St. Petersburg auf. In dieser Saison erzielte er in 21 Pflichtspielen zehn Tore. Diese wird er nun künftig für Leverkusen erzielen. Zurzeit ist er angeschlagen und weilt noch bei der iranischen Nationalmannschaft. In Kürze wird er aber nach Deutschland reisen.

Sardar Azmoun leaves Zenit.

The Iranian forward will join @bayer04_en this transfer window. Everyone at the club wishes to thank Sardar for his incredible contribution and the success he helped bring to Zenit in his time here. https://t.co/ZcJgVPwLXv pic.twitter.com/PFn6U7irxv

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) January 30, 2022