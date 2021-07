Ein Premier League-Klub klopft bei Tschechiens EM-Star Patrik Schick an

Der tschechische Torjäger Patrik Schick von Bayer Leverkusen konnte an der Europameisterschaft Werbung in eigener Sache machen. Nun klopft ein Klub von der Insel an.

Schick gelangen an der EM fünf Tore. Damit führt er die Torschützenrangliste vor dem Finale gemeinsam mit Cristiano Ronaldo an. Gefahr lauert vorwiegend noch von den englischen Stürmern Harry Kane und Raheem Sterling. Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” bemüht sich der FC Everton um eine Verpflichtung von Schick.

Der 25-jährige Angreifer ist noch bis 2025 an Bayer Leverkusen gebunden. Dort plant man in der kommenden Saison fest mit ihm. Nur eine Summe jenseits von 40 Mio. Euro könnte die Werkself möglicherweise ins Grübeln bringen. Die Toffees mit ihrem neuen Trainer Rafa Benitez müssten also tief in die Tasche greifen.

psc 9 Juli, 2021 15:49