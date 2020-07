Wegen Reinier: Leverkusen nimmt Kontakt mit Real auf

Bayer Leverkusen muss in diesem Sommer wohl den Verlust von Kai Havertz verkraften, den es zu Chelsea zieht. Ein Ersatz könnte von Real Madrid kommen.

Laut “Goal.com” steht der junge Brasilianer Reinier im Fokus der Werkself. Diese soll mit den Madrilenen sogar schon über ein Leihgeschäft diskutieren. Die beiden Klubs pflegen gute Beziehungen. Einst spielte beispielsweise der heutige Real-Star Dani Carvajal, ebenfalls auf Leihbasis, in Leverkusen.

Ob es bei Reinier nun auch passt, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich soll Real einem Gastspiel des Südamerikaners in der Bundesliga positiv gegenüberstehen. Dort winkt ihm nämlich mehr Spielpraxis als in Madrid, wo er bisher “nur” in der zweiten Mannschaft zum Zug kommt. Der La Liga-Klub überwies Anfang dieses Jahres für den Offensivspieler 30 Mio. Euro Ablöse an Flamengo.

Was gegen ein Engagement spricht, ist die Tatsache, dass Reinier bei einem Wechsel in die Bundesliga ein Jahr länger auf seinen spanischen Pass warten müsste. Dieser ist aber erforderlich, damit er das begrenzte Konto der eingesetzten Nicht-EU-Ausländer nicht belastet.

psc 22 Juli, 2020 11:49