Rolfes dankt Seoane und begründet Entlassung

Am Mittwoch wurde Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen entlassen. Einen Tag später gab es dankende Worte von Simon Rolfes.

Im Juli 2021 kam Gerardo Seoane als Cheftrainer zu Bayer Leverkusen, im Oktober 2022 wurde er dort entlassen. «Ich möchte Gerardo danken für die Arbeit hier», sagte Simon Rolfes am Donnerstag bei der Vorstellung von Seoanes Nachfolger Xabi Alonso.

«Wir sind aber von unserem Erfolgsweg abgekommen und mussten etwas ändern», begründete der Sportdirektor der Leverkusener die Entlassung Seoanes. «Wir haben dann in den Gesprächen mit Xabi gemerkt, dass es wunderbar passt. Er hat als Spieler grosse Qualitäten als ein intelligenter Stratege gezeigt. Er ist ein Leader, ist eine Persönlichkeit. Er will dominanten Fussball spielen. Das passt zu uns», so der Manager der Werkself weiter.

adk 6 Oktober, 2022 16:01