Rückkehr perfekt: Mitchel Weiser läuft weiter für Werder auf

Mitchell Weiser läuft auch in der neuen Saison für Werder Bremen auf.

Der 28-jährige Rechtsverteidiger war in der vergangenen Saison von Bayer Leverkusen an die Werderaner ausgeliehen. Nun wechselt er fix zum SVW und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. “Wir freuen uns, dass wir den Wechsel realisieren konnten. Über seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen, er hat in der letzten Saison massgeblich zum Aufstieg beigetragen und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung aus 140 Bundesliga-Spielen auch in dieser Saison eine tragende Rolle in der Mannschaft einnehmen wird”, sagt Clemens Fritz, der Leiter Profifussball & Scouting, zum Wechsel von Weiser.

Der Transfer erfolgt ablösefrei. Weiser freut sich über seine Rückkehr: “Ich habe mich bei Werder von Beginn an sehr wohl gefühlt und bin glücklich, dass ich nun auch langfristig meinen Weg bei Bremen fortsetzen kann. Werder in der 2. Liga war schon etwas Besonderes mit diesen Fans, ich bin schon gespannt wie es in der Bundesliga sein wird.”

psc 15 Juli, 2022 16:48