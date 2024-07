Sardar Azmoun fehlt in Leverkusen unentschuldigt

Stürmer Sardar Azmoun hätte am Montag eigentlich zum Trainingsstart bei Bayer Leverkusen antreten sollen. Der 29-jährige Iraner ist allerdings nicht aufgetaucht.

Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes bestätigt, dass die Absenz des Angreifers unentschuldigt erfolgt ist. "Er war gestern da, heute nicht. Das ist sichtbar gewesen – insofern müssen wir klären, was da los ist", sagt er gegenüber "Sky". Nachdem am Sonntag die Leistungsdiagnostik anstand, gab es tags darauf erste Einheiten auf dem Platz. Wieso Azmoun fehlt, ist aktuell noch unklar.

Der Bundesligist plant trotz Vertrag bis 2027 nicht mehr mit dem Nationalspieler. Dieser war zuletzt an die AS Roma ausgeliehen. Azmoun sucht nun einen neuen Verein. Interesse an ihm gibt es angeblich aus Katar, Saudi-Arabien und zuletzt auch vom FC Sevilla.

psc 15 Juli, 2024 14:48