Schock für Leverkusen: Lange Pause für Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen wird lange Zeit auf seinen Mittelfeldspieler Exequiel Palacios verzichten müssen.

Der argentinische Neuzugang zog sich beim 2:1-Sieg gegen Ferençvaros in der Europa League am Donnerstagabend einen Aussenbandriss im rechten Sprunggelenk zu. Der Verein rechnet mit einer Ausfallzeit von vier Wochen. Palacios hatte sich in der Startelf der Werkself rasch etabliert. Der Ausfall wiegt deshalb schwer. Immerhin hat Trainer Gerardo Seoane im Mittelfeldzentrum neben Kerem Demirbay mit Charles Aranguiz und Robert Andrich Alternativen zur Verfügung.

psc 17 September, 2021 17:40