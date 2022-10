Seoane erhält zwei Endspiele – Leverkusen-Boss Carro: «Sind nicht unvorbereitet»

Für Gerardo Seoane wird die Luft bei Bayer Leverkusen dünner. Der Schweizer erhält von seinen Vorgesetzten zwei Endspiele.

Am Freitag gab es für Gerardo Seoane und Bayer Leverkusen einen erneuten Rückschlag: Beim FC Bayern ging man in der Bundesliga mit 0:4 unter. Am Sonntag war Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Werksklub, im Rahmen des «Sport1-Doppelpass» zu Gast. Ein klares Bekenntnis zu Seoane vermied Carro dabei.

«Wir haben ja mit Gerardo Seoane einen Trainer, der sehr sehr gut ist. Der Fähigkeiten hat, die er im letzten Jahr gezeigt hat, die wir auch immer noch in ihm sehen», lobte der Leverkusen-Boss zwar, räumte jedoch ein: «Wir sind nicht blauäugig. Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.» Man müsse «auf alle Möglichkeiten» sein, doch «unser Wunsch ist natürlich, mit Gerardo Seoane weiter zu machen. Unser Wunsch ist natürlich, die nächsten Spiele zu gewinnen. Aber wir müssen unsere Arbeit machen».

Carro stellte klar: «Nun kann man in München natürlich auch verlieren – nur vielleicht nicht so.» Seoane muss nun abliefern. «Wir brauchen Ergebnisse und zwar so schnell wie möglich», sagte Carro mit Blick auf die Partien in der Champions League gegen den FC Porto und in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. «Am Ende brauchen wir Ergebnisse. Nicht in zwei, drei Wochen, sondern so schnell wie möglich. Schon Dienstag in Porto selbstverständlich auch nochmal wichtiger gegen Schalke. Gegen Schalke musst du die drei Punkte machen zuhause.»

2 Oktober, 2022