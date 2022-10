Seoane: «Es tut weh und ich bin traurig»

Dass Gerardo Seoane Bayer Leverkusen verlassen muss, schmerzt den Schweizer. Gleichzeitig ist er dankbar für die Zeit.

Im Juli 2021 wechselte Gerardo Seoane von den Young Boys zu Bayer Leverkusen. Weil der 43-Jährige mit der Werkself nun nicht mehr aus der sportlichen Krise herauskam, wurde er entlassen. «Es tut weh und ich bin traurig, denn ich habe hier sehr gerne gearbeitet», wird Seoane auf der Leverkusener Vereinswebsite zitiert.

«Den Verantwortlichen bin ich sehr dankbar für die Chance, die man mir hier in Leverkusen gegeben hat», setzt der Schweizer fort. «Danke auch an die Fans, die uns immer – auch in schwierigen Phasen – stark unterstützt haben. Meiner Mannschaft wünsche ich, dass sie diesen Schnitt nutzen und schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückkehren kann. Ich bin stolz darauf, wie wir bis zum Schluss zusammengehalten haben.» Auf ihn folgt nun Xabi Alonso.

adk 6 Oktober, 2022 09:12