Seoane nach frühem Pokal-Out: “Wir sind extrem enttäuscht”

Bayer Leverkusen ist bereits in der ersten DFB-Pokal-Runde rausgeflogen. Gerardo Seoane zeigte sich nach der 3:4-Niederlage gegen Drittligist SV Elversberg sichtlich enttäuscht.

Im DFB-Pokal hatte Gerardo Seoane mit Bayer Leverkusen grosse Pläne. Doch aus einem erhofften Titelgewinn wird nichts, da der Ex-YB-Coach mit der Werkself sich bereits am Samstag in der ersten Runde gegen SV Elversberg blamierte.

“Wir sind extrem enttäuscht, es war eine kurze Nacht für uns, natürlich haben wir nicht gut geschlafen. Wir hatten uns viel vorgenommen. Nach einer guten Vorbereitung war es nicht vorstellbar, dass wir so einen rabenschwarzen Tag haben würden”, sagte der Schweizer bei der Saisoneröffnungsfeier am Sonntag.

“Wir waren in allen Belangen als ungenügend zu bezeichnen”, sagte er bereits nach Schlusspfiff und fügte an: “Es war wirklich eine schlechte Leistung von allen zusammen – vom Staff, den Spielern. Wir nehmen uns da alle mit ins Boot. Jetzt gilt es, das schnell zu verarbeiten und sofort eine Reaktion zu zeigen.” Und: “Wenn man so eine Leistung abliefert, dann haben wir in der Vorbereitung wahrscheinlich das eine oder andere ein bisschen vernachlässigt oder übersehen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Jetzt gilt es, wieder Demut an den Tag zu legen.”

adk 31 Juli, 2022 17:01