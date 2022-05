Tschechisches Supertalent Adam Hlozek vor Wechsel nach Leverkusen

Bayer Leverkusen steht vor der Verpflichtung des tschechischen Supertalents Adam Hlozek.

Der 19-jährige Angreifer wird Sparta Prag nach dieser Saison wohl verlassen. Das tschechische Nachrichtenportal “iDNES” berichtet, dass es Hlozek in die Bundesliga ziehen wird. Eine Einigung zwischen Sparta, Leverkusen und dem Stürmer sei in greifbarer Nähe, heisst es. Für Hlozek interessierten sich auch andere deutsche Topklubs wie der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Bemühungen von Bayer 04 waren aber am stärksten. Die Ablöse beträgt wohl zwischen 20 und 25 Mio. Euro.

Der Youngster kann als Mittelstürmer, auf der linken Seite oder auch hinter den Spitzen agieren.

psc 20 Mai, 2022 14:22