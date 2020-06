Thomas Eichin kehrt in die Bundesliga zurück

Der frühere Bundesliga-Profi und einstige Werder- und 1860-Geschäftsführer Thomas Eichin kehrt in die Bundesliga zurück.

Wie Bayer Leverkusen mitteilt, übernimmt der 53-Jährige per 1. Juli die Position des “Leiter Nachwuchs” bei der Werkself. Thomas Eichin wird “die Verantwortung über das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) mit allen U-Mannschaften tragen und damit die wichtige Schnittstelle zum Lizenzspielerbereich besetzen”, heisst es in einer Mitteilung. Ausserdem werde Eichin den “Aufbau der Bayer 04-Trainerakademie sowie das Management der Frauen-Bundesligamannschaft und der dazugehörigen Abteilung” verantworten.

Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes erklärt: “Mit der Verpflichtung von Thomas Eichin möchten wir unsere hohen Ambitionen im für uns eminent wichtigen Nachwuchsbereich unterstreichen. Bayer 04 stand und steht für eine ausgezeichnete Jugendarbeit von internationaler Strahlkraft, die es aber immer wieder gesamtheitlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln gilt. Thomas hat als Spieler und Vereinsmanager im Fußballbusiness sehr viel Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln können. Er teilt überdies unser ehrgeiziges Ziel, Bayer 04 im Jugendbereich auf ein neues Niveau zu heben, modern aufzustellen und national wie international als Top-Adresse zu etablieren.”

Eichin, der zuletzt Geschäftsführer einer Berateragentur war, sagt: “Ich bin sehr glücklich, eine derart verantwortungsvolle Funktion bei einer der führenden Fussball-Adressen in Deutschland übernehmen zu dürfen. Die Professionalisierung von Nachwuchsarbeit gehörte bislang auf jeder meiner Management-Stationen zu den mir wichtigsten Aufgaben. Jetzt freue ich mich darauf, meine Ideen einbringen und die Zukunft von Bayer 04 aktiv und engagiert mitgestalten zu dürfen. Die Ansprüche im und an den Nachwuchsbereich sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, der Wettbewerb unter den Vereinen ist hart – genau das reizt mich an der Aufgabe.”

