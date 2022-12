Spurs-Coach Antonio Conte will Leverkusen-Profi Piero Hincapié

Antonio Conte weist die Klubbosse von Tottenham dazu an, Leverkusens ecuadorianischen Abwehrspieler Piero Hincapié zu verpflichten.

Der 20-jährige Südamerikaner stiess im Sommer 2021 für etwas mehr als 6 Mio. Euro Ablöse aus Argentinien zum Bundesligisten. Zuletzt kam er für sein Land an der WM in Katar zum Einsatz. Laut «Tuttomercatoweb» buhlt neben Chelsea und Arsenal jetzt auch Tottenham um den Innenverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann. Spurs-Coach Antonio Conte höchstpersönlich soll die Verpflichtung des jungen und zweikampfstarken Verteidigers fordern. Angeblich waren die Londoner bereits im vergangenen Sommer an Hincapié dran, scheiterten mit ihren Avancen allerdings.

Leverkusen könnte bei einem Verkauf inzwischen eine beträchtliche Ablöse im Bereich von 40 Mio. Euro oder mehr winken. Hincanpiés Vertrag ist langfristiger Natur (bis 2026). Angeblich versucht Bayer 04 sogar den Kontrakt noch einmal zu verlängern, was den Preis weiter anheben würde.

psc 30 Dezember, 2022 11:58