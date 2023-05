Transfer-Coup: Leverkusen verpflichtet ablösefreien Grimaldo

Alejandro Grimaldo soll im Sommer ablösefrei von Benfica zu Bayer Leverkusen wechseln. Dies vermeldet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter. Demnach ist der Deal fix, eine Einigung besteht bereits. Und angeblich hat der spanische Linksverteidiger bereits den Medizincheck beim Bundesligisten bestanden. Obwohl es zuletzt Gerüchte um den FC Barcelona gab, wird der 27-Jährige sich dem Team von Trainer Xabio Alonso anschliessen.

EXCL: Bayer Leverkusen are set to sign Alejandro Grimaldo on a free transfer from Benfica, here we go! 🚨🔴⚫️ #transfers

Full agreement in place and contracts set to be signed very soon — medical tests already completed.

Despite fake rumours on Barça, Grimaldo will join Bayer. pic.twitter.com/aO6jLZcAeg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2023