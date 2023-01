Vater von Florian Wirtz schliesst einen Transfer vor EM 2024 aus

Der Vater von Florian Wirtz gibt ein grosses Versprechen ab, was die Zukunft des 19-jährigen Supertalents angeht. Bayer Leverkusen darf sich freuen.

Dort wird der Stürmer in diesem Jahr wieder voll angreifen, nachdem das Jahr 2022 aufgrund eines Kreuzbandrisses unter einem schlechten Stern stand. Mindestens anderthalb Jahre wird sich Wirtz erst einmal bei der Werkself beweisen, wie sein Vater Hans J., der auch als Berater fungiert, dem «kicker» sagt: «Er kann in Leverkusen noch viele Dinge lernen, die er bei einem Sammelsurium etablierter Stars nicht so lernen kann.» Bis 2024 sei sein Filius in Leverkusen bestens aufgehoben, führt Wirtz Senior aus: «Natürlich möchte jeder junge Spieler mit den Besten zusammenspielen, aber er kann in Leverkusen noch viele Dinge lernen, die er bei einem Sammelsurium etablierter Stars nicht so lernen kann.

Nach der schweren Blessur stehen Wiederaufbau und Entwicklung bei Wirtz erst einmal im Fokus. Den Schritt zu einem grösseren Klub wird der Angreifer demnach frühestens nach der Heim-EM 2024, an der er natürlich teilnehmen will, tätigen.

psc 6 Januar, 2023 17:20