Verletzungsschock: Paulinho erleidet Kreuzbandriss

Das sind ganz bittere Nachrichten für Bayer Leverkusen: Brasil-Stürmer Paulinho zieht sich im Training einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu.

Somit wird der 19-Jährige für das Pokalfinale am Samstag gegen den FC Bayer und auch weit in die nächste Saison hinein ausfallen. “Es ist unglaublich schade und schon fast tragisch, dass Paulinho nun beim Saisonhöhepunkt in Berlin und auch bei der Saisonfortsetzung in der Europa League im August nicht dabei sein kann”, erklärt Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes

😔 Bittere Nachricht vor dem Pokalfinale:@PaulinhoPH7 hat sich im Training einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zugezogen. Der 19-Jährige fällt damit für einige Monate aus…

psc 2 Juli, 2020 11:29