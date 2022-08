“Verunsicherte Mannschaft”: Seoane klagt nach nächster Niederlage

Gerardo Seoane kassiert mit Bayer Leverkusen die nächste Niederlage. Nach dem 0:3 gegen Hoffenheim zeigt sich der Schweizer abermals enttäuscht.

Der Fehlstart von Bayer Leverkusen ist perfekt. Am Samstag setzte es für die Truppe von Gerardo Seoane die dritte Niederlage im dritten Bundesliga-Spiel. “Unsere Niederlage geht absolut in Ordnung”, sagte der Übungsleiter nach dem 0:3 gegen Hoffenheim.

“Wir haben nicht unser Leistungsniveau erreicht, darum gehen die drei Punkte verdient an Hoffenheim. Wir haben zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung gemacht, konnten uns selten mit dem Rücken zum Tor behaupten. Dadurch haben wir zu viele Konterchancen angeboten, welche wir nicht unterbinden konnten”, konstatierte Seoane. Der Schweizer erkannte: “Der Biss im Zweikampf hat vor allem bei den Torszenen gefehlt. Wir waren meistens in Überzahl, aber wir konnten die Zweikämpfe nicht für uns entscheiden. Man hat heute eine verunsicherte Mannschaft gesehen. Und eine, bei der das Gegenteil der Fall ist.”

Wann sich das Blatt nun endlich wendet? Am 27. August geht es für Leverkusen in der Bundesliga auswärts zum 1. FSV Mainz 05.

adk 21 August, 2022 11:30