Vier Premier League-Klubs blicken auf Leon Bailey

Nach einer schwierigen letzten Saison kommt Leon Bailey in dieser Spielzeit bei Bayer Leverkusen wieder voll auf Touren und zählt zum Stammpersonal. Das Interesse an ihm in der Premier League ist riesig.

Nach Angaben der “Daily Mail” blicken mit Arsenal, Tottenham, Manchester United und Everton gleich vier Spitzenteams von der Insel auf den 23-jährigen Flügelstürmer. Dem Jamaikaner sind in dieser Saison in 14 Einsätzen für Leverkusen bereits vier Treffer und fünf Assists geglückt. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Wechselspekulationen. Sein Vertrag läuft aber noch bis 2023. Ob die Werkself zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der Topform von Bailey an einem Verkauf interessiert ist, darf bezweifelt werden.

psc 10 Dezember, 2020 16:40