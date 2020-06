Völler äussert sich zur Zukunft von Havertz

Bayer Leverkusen hat die Champions League-Qualifikation verpasst. Welche Auswirkungen dies auf die Zukunft von Kai Havertz haben könnte, schildert Rudi Völler.

Stand jetzt heisst es für Bayer Leverkusen in der kommenden Saison: keine Champions League. Die Werkself verlor am vorletzten Spieltag 0:2 bei Hertha BSC, gab damit den vierten Platz in der Bundesliga an Borussia Mönchengladbach ab. Trotz 1:0-Sieg am 34. Spieltag gegen Mainz schaffte man es nicht mehr, wieder vorzurücken. Die verpasste Qualifikation für die Königsklasse könnte nun auch Auswirkungen auf einen möglichen Verbleib von Leistungsträger Kai Havertz haben.

Geschäftsführer Sport Rudi Völler gibt sich jedenfalls weiter kämpferisch und teilte mit: “Das eine hat mit dem anderen definitiv nichts zu tun. (…) Und wir können ja theoretisch noch in die Champions League kommen, wenn wir die Europa League gewinnen.”

Ebenso machte Völler auch klar, dass Havertz definitiv noch – unabhängig von allem – in der verbleibenden Europa League-Saison, die in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wird, Leverkusen zur Verfügung stehen wird.

adk 28 Juni, 2020 12:49