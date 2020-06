Wendell verlängert in Leverkusen

Der brasilianische Linksverteidiger Wendell verlängert seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen um eine zusätzliche Saison.

Ursprünglich wäre der Kontrakt des 26-Jährigen bis Juni 2021 gelaufen. Nun wird er vorzeitig um eine Spielzeit ausgedehnt. “Wendell hat sich in seinen sechs Jahren in Leverkusen zu einem wesentlichen Faktor in unserem Kader entwickelt”, sagt Leverkusen Sportdirektor Simon Rolfes und führt aus: “Er hat als Aussenverteidiger eine elementare Bedeutung auf dem Platz und identifiziert sich darüber hinaus extrem mit der Mannschaft und mit dem ganzen Verein. Sportlich und auch als Integrationsfigur ist Wendell für uns sehr wichtig.”

psc 3 Juni, 2020 15:21