Wirtz für Alonso wie Messi: «Er ist so gut»

Florian Wirtz weiss bei Bayer Leverkusen seinen Trainer Xabi Alonso zu beeindrucken. Der Spanier schwärmt in den höchsten Tönen vom 19-Jährigen.

«Er ist sehr wichtig. Florian ist ein Geschenk für mich als Trainer. Er ist ein Spieler, der anders ist», sagt Xabi Alonso im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» über den nach einem Kreuzbandriss fast ein Jahr ausgefallenen Florian Wirtz. Der frühere Mittelfeldstar vergleicht das Offensivtalent von Bayer Leverkusen sogar mit Lionel Messi: «Es gibt gute Spieler, und es gibt Spieler, die gut aussehen auf dem Platz. Der Spieler, der gut aussieht, macht Dinge, die schön sind, aber nicht unbedingt effizient. Warum ist Messi so gut? Weil er weiss, wie und wann man einfache Pässe spielt. Messi sagt: ‹Du bist in einer besseren Position? Hier, da hast du den Ball!› Es geht nicht immer darum, die brillanteste Aktion zu machen, sondern die beste und klügste. Florian kann das. Deshalb ist er so gut.»

Die Verantwortung will Alonso seinem jungen Schützling aber nicht allein übertragen. «Wir können nicht darauf bauen, dass er alles allein richten wird. Damit würden wir weder ihm noch uns gerecht. Damit seine außergewöhnlichen Fähigkeiten aufblühen können, müssen wir ihm eine Basis geben. Dafür brauchen wir eine Struktur, viel Stabilität und ein klares Selbstverständnis», so der Spanier.

adk 14 Januar, 2023 16:01