Xabi Alonso bleibt definitiv in Leverkusen

Xabi Alonso wird definitiv auch in der kommenden Saison Trainer von Bayer Leverkusen bleiben.

Der 41-jährige Spanier hat bei der Werskelf Anfang Oktober nach dem Aus von Gerardo Seoane übernommen und das Team wieder in die Spur gebracht. Die Europacup-Plätze in der Bundesliga sind wieder drin und in der Europa League steht das Team im Halbfinale. Inzwischen ist auch definitiv klar, dass Xabi Alonso über diese Saison hinaus bei Bayer 04 bleibt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel des Europa League-Halbfinals gegen die AS Roma sagt der Leverkusener Trainer: "Es ist korrekt. Ich bin sehr glücklich mit der Mannschaft und dem Verein." Seinen bis 2024 gültigen Vertrag will er auf jeden Fall erfüllen.

psc 17 Mai, 2023 13:59