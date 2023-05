Xabi Alonso ist der Wunschtrainer von PSG

Paris St. Germain schätzt Leverkusens Trainer Xabi Alonso sehr und setzt ihn ganz oben auf die Wunschliste.

Der 41-jährige Spanier hat bei der Werkself im Laufe dieser Saison für den glücklosen Gerardo Seoane übernommen und den Turnaround mit seinem Team geschafft. Laut "RMC Sport" haben die katarischen Klubbosse von PSG bereits Kontakt zur Entourage von Xabi Alonso aufgenommen. Dieser ist als möglicher Nachfolger von Christophe Galtier im Gespräch, der den Verein im Sommer wohl verlassen muss.

Allerdings scheint der Bundesliga-Trainer nicht wirklich an einem Wechsel an die Seine interessiert: Vor dem Europa League-Duell mit der AS Roma hatte er klargestellt, dass er gedenkt, auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank von Leverkusen zu sitzen. Zudem soll sein Fernziel die Rückkehr zu Real Madrid sein, wo er einst als Spieler aktiv war.

psc 25 Mai, 2023 16:30