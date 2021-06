Der nächste Abgang beim BVB steht wohl fest

Der argentinische Abwehrspieler Leonardo Balerdi wird diesen Sommer nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren und den Verein definitiv verlassen.

Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison an Olympique Marseille verliehen. Die Südfranzosen werden den Innenverteidiger laut “kicker” für eine Summe von 11 Mio. Euro (plus Boni) definitiv übernehmen. Balerdi stiess Anfang 2019 aus seiner Heimat zum BVB. Dort konnte er sich allerdings nicht als Stammspieler durchsetzen. Im vergangenen Sommer entschied er sich deshalb für einen Klubwechsel. Auch in Marseille hatte er es zunächst schwierig, seit März war er aber in der zentralen Abwehr gesetzt. Deshalb hat sich OM entschieden, den Youngster fix zu übernehmen.

psc 15 Juni, 2021 11:51