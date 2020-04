Hakimi-Berater äussert sich zu möglichen Verbleib beim BVB

Der Berater von Rechtsverteidiger Achraf Hakimi hat sich jetzt zu den Chancen des BVB geäussert, den marokkanischen Jungstar über diese Saison hinaus zu halten.

Der 21-Jährige ist bekanntlich nur noch bis Saisonende an Dortmund ausgeliehen. Danach stünde die Rückkehr zu Real Madrid an. Ob Achraf Hakimi in der nächsten Saison tatsächlich im Santiago Bernabeu aufläuft, ist aber fraglich. Sein Berater Alejandro Camano macht mit einer Aussage gegenüber “Sky” dem BVB jetzt Hoffnungen auf einen Verbleib des Jungstars: “Achraf ist der beste Rechtsverteidiger der Welt gemeinsam mit Trent Alexander-Arnold. Alle grossen Teams in Europa wollen ihn haben und dazu zählt natürlich auch Real Madrid. Aber auch der BVB ist weiterhin eine Option für uns. Wir warten aktuell einfach ab.”

Eines will Hakimi unbedingt verhindern: Eine Rolle als Reservist bei Real oder einem anderen Klub. Weitere Gespräche wird es geben. Angeblich schielt auch Paris St. Germain intensiv auf ihn.

psc 21 April, 2020 11:49