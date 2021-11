Der nigerianische Flügelstürmer Akinkunmi Amoo soll den BVB verstärken

Der nigerianische Flügelstürmer Akinkunmi Amoo ist ein Thema bei Borussia Dortmund.

Der 19-jährige Angreifer spielt seit Sommer 2020 in Schweden bei Hammarby. Dort ist er laut der nigerianischen Sportzeitung “Complete Sports” unter anderem den Scouts von Borussia Dortmund aufgefallen. Auch Ajax, Valencia und Leister City haben den Youngster im Fokus. Amoo hat in 48 Spielen für seinen aktuellen Klub 18 Skorerpunkte gesammelt. In dieser Saison sind ihm bisher neun Treffer und fünf Assists geglückt. Sein Vertrag beim Klub aus Stockholm läuft noch bis 2024. Hammarby wird für ihn nur ein Sprungbrett sein.

psc 30 November, 2021 15:58