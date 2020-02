Alexander Isak denkt nicht an Rückkehr zum BVB

Der schwedische Stürmer Alexander Isak hat das Kapitel Borussia Dortmund nach seinem Wechsel nach Spanien im vergangenen Sommer abgehakt.

Der 20-jährige Angreifer läuft seit dieser Saison für Real Sociedad auf und zeigt in La Liga ganz starke Leistungen. 14 Tore stehen in 30 Saisoneinsätzen bereits zu Buche. Beim BVB konnte sich Isak zwischen Januar 2017 und Januar 2019 nicht durchsetzen, dahin zurück will er auf keinen Fall, wie er der schwedischen zeitung “Aftonbladet” verrät: “Dortmund ist Vergangenheit und liegt nicht in meiner Zukunft.”

Medienberichten zufolge besitzt der Bundesligist im Sommer 2021 eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro. Isak will offenbar nicht, dass sie gezogen wird. “Ich fühle mich wohl, wo ich bin und verschwende keinen Gedanken daran, zurückzugehen”, stellt er klar.

psc 24 Februar, 2020 09:30