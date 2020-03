Der Vater von Erling Haaland spricht bereits von künftigem Wechsel

Erling Haaland verzückt seit Beginn dieses Jahres die BVB-Fans und auch viele sonstige fussballbegeisterte Menschen. Dortmund sei für den norwegischen Jungstar nur eine Durchgangsstation, heisst es immer wieder. Tatsächlich endet der Weg für den 19-Jährigen wohl kaum beim BVB, findet auch sein Vater.

Im Gespräch mit der “AS” spricht dieser auch über die sportliche Zukunft seines Sohns und stellt die spanische La Liga in den Fokus. “Wir wurden mit mehr als 100 Teams in Verbindung gebracht, aber es stimmt, dass die spanische Liga eine sehr gute für meinen Sohn wäre, dort spielen sehr grosse Klubs. Aber man kann nicht vorhersagen, ob er eines Tages mal dort spielen wird.” Erling Haaland steht in Dortmund bis 2024 unter Vertrag Ab 2022 soll allerdings eine Ausstiegsklausel greifen. Sie liegt Medienberichten zufolge bei 75 Mio. Euro.

Für BVB-Fans gibt es auch in anderer Hinsicht positive Nachrichten von Vater Alf-Inge: Dieser sieht seinen Sohn im Augenblick nämlich genau beim perfekten Verein: “Ich freue mich sehr für ihn und für Borussia Dortmund, aber das Wichtigste ist, dass er sich immer weiterentwickeln kann. Er war schon immer ein sehr guter Knipser, aber er gibt auch viele Assists. Ich bin sehr stolz auf ihn.”

Und weiter: “Dortmund ist ein Team, das um den Titel in der Bundesliga mitspielt. Zudem regelmäßig in Europa vertreten ist. Ein perfekter Verein, um zu wachsen.”

Seit seiner Ankunft hat Haaland für den Bundesligisten bereits zwölf Treffer markiert.

psc 5 März, 2020 13:25