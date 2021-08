Alles klar mit Sevilla: Thomas Delaney verlässt den BVB

Der dänische Mittelfeldspieler Thomas Delaney verlässt Borussia Dortmund doch noch und wechselt in die spanische La Liga zum FC Sevilla.

Wie der dänische Fernsehsender “TV2” berichtet, ist der 29-jährige Defensivstratege am Sonntag bereits in die andalusische Metropole gereist. Dort klärt er letzte Details und wird auch den obligatorischen Medizincheck bestreiten. Im Anschluss wird der Transfer von Delaney nach Sevilla verkündet. Er unterschreibt wohl für drei Jahre bis 2024. Als Ablöse sollen 4 Mio. Euro fliessen. Sevillas Trainer Julen Lopetegui wollte den Nationalspieler unbedingt in sein Team holen, dies gelingt nun. Mit Ludwig Augustinsson wechselte bereits ein langjähriger Bundesliga-Profi (von Werder) zu den Andalusiern.

Delaney war seinerseits nur noch bis Juni 2022 an den BVB gebunden.

psc 16 August, 2021 09:57