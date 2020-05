Alles klar: Lukasz Piszczek verlängert beim BVB

Der polnische Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek hält Borussia Dortmund wie erwartet weiterhin die Treue und verlängert seinen auslaufenden Vertrag um eine Saison.

Der 34-jährige Routinier spielt bereits seit zehn Jahren für den BVB. Die beiden Parteien haben sich laut “Bild” nun definitiv auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Lukasz Pisczczek verlängert demnach bis Juni 2021.

Zuletzt stand für den Polen auch das Karriereende zur Debatte. Vor allem in der Rückrunde etablierte er sich aber wieder als Stammspieler in der neuen 3er-Verteidigung des BVB. Auch deshalb hängt er nun noch einmal ein Jahr an. Danach wird er wohl wieder in die Heimat reisen. “Ich habe hier meine Angelegenheiten und Pläne mit meiner Fussballakademie in Goczalkowice und LKS Goczalkowice, wo ich gerne ein wenig spielen würde”, sagt er dem polnischen Portal “Sport.pl”.

psc 20 Mai, 2020 11:30