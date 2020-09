Arteta: Deshalb hat Aubameyang bei Arsenal verlängert

Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang hat beim FC Arsenal Tinte unter seinen neuen Vertrag gesetzt. Gunners-Coach Mikel Arteta erklärt die Beweggründe.

Lange Zeit hatte der FC Arsenal um die Vertragsverlängerung von Pierre-Emerick Aubameyang gebangt – vor ein paar Tagen hat der Ex-BVB-Stürmer dann endlich ein neues Arbeitspapier bis 2023 unterzeichnet.

“Ich denke, der Hauptgrund, warum Auba bleibt, ist, dass wir ein unglaubliches Fussballteam, einen besonderen Fussballklub haben”, sagte der Spanier gegenüber der Presse und erklärte: “Wir haben einige fantastische Leute, die hier arbeiten, und weil er auch spürt, wie viel Liebe er von den Fans bekommt. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, was zu meiner Aufgabe gehört, zu erklären, was wir zu tun versuchen und wie wichtig er sein wird und was wir aufbauen, und das war’s.”

Arteta sehe Arsenal gar auf einer Höhe mit den ganz grossen Vereinen, die ebenfalls an Aubameyang Interesse signalisiert haben sollen. “Die Grösse unseres Klubs ist nicht kleiner als die gehandelten Namen (Barcelona, Inter) und deshalb sage ich, dass das Wichtigste der Fussballklub ist, was wir verkörpern, wer wir als Klub sind und was wir auch in Zukunft erreichen können”, befand der Cheftrainer abschliessend.

Der Angreifer kam im Januar 2018 vom BVB nach London und avancierte seither zum absoluten Leistungsträger bei den Gunners.

adk 20 September, 2020 12:56