Atlético-Boss: Witsel-Transfer “praktisch erledigt”

Axel Witsel wird nach seinem Abgang von Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich bei Atlético Madrid unterkommen. Dies hat der Präsident der Madrilenen, Enrique Cerezo, nun bestätigt.

Der Transfer von Axel Witsel zu Atlético Madrid bahnt sich an. Am Montagabend verkündete Enrique Cerezo, dass die Verpflichtung des Mittelfeldmanns “praktisch erledigt” sei. Der 74 Jahre alte Spanier erklärte: “Es fehlt an nichts, aber man weiss, dass es langsam vorangeht. Wir müssen ein paar Tage oder ein paar Wochen warten, und ich gehe davon aus, dass es erledigt sein wird.”

Bei Atlético soll Witsel, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund ausläuft, zunächst einen Einjahresvertrag erhalten. Optional könnte der Kontrakt des 33-jährigen Belgiers um eine weitere Saison verlängert werden.

adk 28 Juni, 2022 10:03