Atlético blickt auf BVB-Transferziel Attila Szalai

Der ungarische Abwehrspieler Attila Szalai wurde im Sommer mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun wirft auch Atlético ein Auge auf den Profi von Fenerbahçe.

Der 23-Jährige wechselte erst auf diese Saison hin aus Zypern in die Türkei und hat sich bei seinem neuen Verein in der Innenverteidigung sofort einen Stammplatz erobert.Auch in der ungarischen Nationalmannschaft ist Szalai seit einiger Zeit gesetzt und machte beispielsweise an der Europameisterschaft alle drei Spiele über 90 Minuten mit.Laut "AS" buhlt Atlético inzwischen um den Verteidiger.Auch Dortmund wirft wohl nach wie vor ein Auge auf ihn.Ob der einstige Junior und Profi von Rapid Wien aber bereits wieder einen Wechsel anstrebt, ist offen. Sein Vertrag bei Fenerbahçe läuft erst einmal bis 2025.

psc 4 November, 2021 15:42