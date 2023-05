Auch BVB und Gladbach dran: Arsenal-Machtwort bei Granit Xhaka

Granit Xhaka steht einmal mehr inmitten von Gerüchten über seine Zukunft. Jetzt sollen auch der BVB und sein Ex-Klub Gladbach Interesse signalisieren. Der FC Arsenal ist derweil hochzufrieden mit dem Nati-Star.

Die Bundesliga lockt, macht Granit Xhaka tatsächlich noch mal den Abflug ins benachbarte Deutschland? Nachdem zuletzt Bayer Leverkusen konkretes Interesse an dem 30-Jährigen nachgesagt wurde, heizt das Portal «90min.com» die Spekulationen nochmals an.

Dort steht geschrieben, dass aus der deutschen Eliteliga Borussia Dortmund und Xhakas Ex-Klub Borussia Mönchengladbach ebenfalls Interesse an einem Transfer signalisieren. Xhaka sei grundsätzlich offen für einen Abschied vom FC Arsenal.

Die Vertragsgespräche mit seinem aktuellen Arbeitgeber habe der ehemalige FCB-Spieler deshalb sogar abgebrochen. Xhakas Vertrag läuft noch bis 2024. «Wie Sie verstehen können, werde ich mich zu bestimmten Geschichten nicht äussern», sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Brighton (Sonntag, 17.30 Uhr).

«Sehr glücklich, Granit Xhaka zu haben»

Im ersten Schritt wurde Arteta nicht konkret. Gehen lassen möchte der Londoner Übungsleiter Xhaka, und das wird ziemlich deutlich, aber nicht: «Ich bin sehr glücklich mit Granit. Ich denke, er spielt eine unglaubliche Saison, wahrscheinlich die beste Saison, die er im Verein hatte. Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben.»

Am Ende wird es eine Entscheidung sein, die Xhaka ganz allein trifft. Arsenal will auf den Mittelfeldpositionen in diesem Sommer angeblich gleich doppelt nachlegen, was sich gravierend auf Xhakas Einsatzzeiten auswirken dürfte.

aoe 13 Mai, 2023 09:36