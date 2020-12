Barça will BVB-Sportdirektor Michael Zorc engagieren

Der FC Barcelona stellt sich neu auf. In den Fokus gerät nun offenbar Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, würden gleich mehrere Präsidentschaftskandidaten den 58-Jährigen gerne an Bord holen, falls sie die Wahl am 24. Januar gewinnen. Zorc fungiert in Dortmund bereits seit 1998 als Sportlicher Leiter und hat seinen Vertrag im Juni dieses Jahres noch einmal um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Danach will er den Klub nach eigenen Angaben aber wohl verlassen, um einer jüngeren Generation Platz zu machen.

Während seiner mittlerweile mehr als 20 Jahren in Dortmund hat er zahlreiche Toptransfers getätigt, darunter in jüngerer Vergangenheit etwa Erling Haaland, Jadon Sancho, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang oder einst Robert Lewandowski. Barça könnte sein Know-How sicherlich gebrauchen. Ob es in Zukunft tatsächlich zu einem Engagement kommt, ist aber völlig offen.

psc 10 Dezember, 2020 11:31