Baumgart stichelt gegen BVB und Modeste

Anthony Modeste wartet nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund noch vergeblich auf sein erstes Tor. Steffen Baumgart hat dies zum Anlass genommen, um zu sticheln.

Borussia Dortmund verlor am Samstag in der Bundesliga mit 2:3 gegen Werder Bremen – und das mit Anthony Modeste, der einmal mehr ohne Treffer für den BVB blieb. Sein Ex-Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln spielte darauf im Interview mit “DAZN” an: “Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schiesst du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So deutlich muss man es sagen.”

Der Coach der Kölner legte nach: “Dass Tony etwas Aussergewöhnliches für uns war, steht ausser Frage. Aber das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund.” Der Übungsleiter der Geissböcke hatte sich bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wechsels echauffiert. “Mich kotzt es an, dass so etwas am Spieltag ausgerechnet rauskommt. Und es kam nicht von uns. Wir kommen damit vier Stunden vor dem Spiel in eine schwierige Situation und ich habe als Trainer die Arschkarte. Es gehört sich einfach, dass man so etwas unter dem Deckel hält und nicht grosskotzig damit rumläuft”, so Baumgart.

adk 21 August, 2022 16:29