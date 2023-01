Belgiens Talent Julien Duranville will zum BVB

Der erst 16-jährige Flügelstürmer Julien Duranville könnte bereits in diesem Monat in die Bundesliga zu Borussia Dortmund wechseln.

Wie «Het Nieuwsblad» steht beim Youngster ein baldiger Abgang beim RSC Anderlecht an, da der Angreifer seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Demnach buhlen mit Borussia Dortmund, Stade Rennes, Olympique Lyon und der AS Monaco vier Vereine um den jungen Belgier. Der Bundesligist hat einen entscheidenden Vorteil: Duranville möchte angeblich am liebsten zum BVB wechseln, da er dort die besten Perspektiven für sich sieht.

Angeblich könnten die Dortmunder die geforderten 10 Mio. Euro Ablöse bereits in dieser Transferperiode zahlen. Duranville kam in Anderlecht in dieser Saison trotz seines jungen Alters bereits regelmässig bei den Profis zum Zug.

psc 24 Januar, 2023 15:21