Bellingham-Nachfolger: BVB bleibt an Mohammed Kudus dran

Borussia Dortmund muss sich gezwungenermassen mit einem Nachfolger von Jude Bellingham auseinandersetzen. Mohammed Kudus (22) von Ajax Amsterdam bleibt im BVB-Visier. Aber auch andere Klubs sind dran.

Bei Borussia Dortmund sollen sie damit rechnen, dass Jude Bellingham im Anschluss an die am Sonntag beginnende Weltmeisterschaft in Katar seine Abschiedsgedanken vorträgt. Im Rahmen dessen befinden sich die Dortmunder Borussen auf der Suche nach einem möglichen Ersatz.

Mohammed Kudus könnte Bellingham nachfolgen. Nach Angaben des «Corriere dello Sport» gehört der BVB zu den Klubs, die sich mit einem Transfer des Mittelftalents von Ajax Amsterdam beschäftigen. Kudus beeindruckt im Ajax-Dress, kommt auf zehn Tore und zwei Vorlagen in 21 Pflichtspielen.

Neben dem BVB sollen Tottenham Hotspur, der AC Mailand sowie Juventus Turin ebenfalls ihre Fühler ausgestreckt haben. Bei der in Kürze startenden Weltmeisterschaft hat Kudus die Möglichkeit, sich auf der grössten Fussballbühne der Welt noch mehr in den Vordergrund zu drängen.

Dann trifft er mit der ghanaischen Auswahl, der auch der St. Galler Goalie Lawrence Ati Zigi angehört, in der Vorrundengruppe H auf Portugal, Südkorea und Uruguay.

aoe 19 November, 2022 11:54