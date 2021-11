Berater Mino Raiola lässt aufhorchen: “Erling Haaland liebt Spanien”

Berater Mino Raiola teast bei einem Fernsehsender einen möglichen Wechsel von Erling Haaland nach Spanien an.

Raiolas gezielten Äusserungen in den Medien sind beinahe schon legendär. Nun hat sich der 54-Jährige wieder einmal zu einer Aussage hinreissen lassen, die medial natürlich ausgeschlachtet wird. Es geht um die Vorliebe von BVB-Torjäger Erling Haaland. Dieser würde Spanien regelrecht “lieben”, meint Raiola beim spanischen TV-Sender “Cuatro”. Als Ankündigung für einen zukünftigen Wechsel Haalands in die spanische La Liga will der Agent diese Ansage allerdings nicht verstanden wissen: “Es ist noch zu früh, um zu wissen, wo er nächstes Jahr spielen wird. Es ist noch zu früh, um über das Transferfenster zu sprechen.”

Bekanntlich zeigt Real Madrid grosses Interesse an Haaland. Dass dieser Spanien liebt, ist in allfälligen Transferbemühungen sicherlich kein Hindernis.

psc 24 November, 2021 18:47